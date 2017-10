Dobrovolníci začali s výsadbou

Kolínsko - Nově vysazené stromky začaly zapouštět kořeny v Křečhoři, Hořanech, Červených Pečkách nebo Pňově. Dobrovolníci, školy, spolky, obce se zapojily do projektu Tisíc stromů pro Podlipansko, který získal podporu z aktuálního ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko. Sázet se bude ještě ve Vrbčanech, Třebovli, Bečvárech, Osečku, Drahobudicích či Lošanech.

Ilustrační fotoFoto: Deník/David Klein

Výsadba je zaměřená na staré odrůdy ovocných stromů, které budou tvořit téměř dvě třetiny výsadby. Do země půjdou tzv. špičáky, což jsou stromky bez založené koruny. Svůj domov by zde měly najít hrušně, například tzv. máslovka, Boscova lahvice. Mezi odrůdami jabloní se může objevit Astrachán bílí, Jadernička moravská, Panenské červené a další. Nezapomene se na třešně, jeřabiny, ořešáky a keře moruší. Z velkých stromů by měly být vysazeny tradičně lípy, duby, javory a někde se objeví jilmy, habry.