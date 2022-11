„Jedinou změnou bude dopravní značení,“ naznačil místostarosta Michal Najbrt. Pro auta, která budou projíždět ze Zálabí směrem do centra, bude levý pruh v polovině odbočovací do Starokolínské ulice. Nebude to tedy jako dříve, že byl navíc odbočovací pruh. Budou dva rovné s tím, že levý bude odbočovací. Sloužit bude i k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu odbočování.