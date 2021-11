Podle hospodáře Milana Tkáče byli jako první na řadě candáti, kteří byli nasazeni do Hradišťka, Drožďárny, Legerova ramene a do Labe. Šlo o pět tisíc ročků s mírou 15 až 22 centimetrů a dvě stě kusů třiceticentimetrových násadových candátů.

„Do řeky Labe a všech ramen v našem revíru jsme vysadili i tři sta kilogramů lína, dalších tři sta kilogramů amura bílého s průměrnou hmotností dva a půl kilogramu jsme vypustili do Legerova ramene,“ připomněl Tkáč s tím, že do Labe putovalo i tři sta kilogramů cejna velkého.

Největší podíl vysazovaných ryb tvořil tradičně kapr. Do svých vod rybáři vysadili tři tisíce kilogramů kapra s průměrnou hmotností 1,8 kilogramu, polovinu do horního úseku Labe a zbytek do Legerova ramene.

Rybáři chystají ještě zarybnění Hradišťka kaprem a doplnění oblíbeného amura do Spálenek, Hradišťka a Drožďárny.