Podle místostarosty Michala Najbrta město vypsalo soutěž na měření v Ovčárecké ulici, Veltrubské ulici a nově jej chce vrátit právě do ulice U Křižovatky - vzhledem k tomu, že se otevřel Nový most. Měřit se bude jen v jednom směru, a to od Futura k velkému kruhovému objezdu. „Nový most, kde je čtyřproudová komunikace, svádí k rychlé jízdě. A směrem ke kruhovému objezdu se jezdí rychleji než k Novému mostu,“ připomněl místostarosta. Předpokládá se, že měření tam začne od Nového roku.