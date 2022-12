Teplo, voda i odpady. Přečtěte si, co všechno od Nového roku v Kolíně podraží

Tentokrát by administrace dotací od města měla proběhnout už během ledna a února, na březnovém zasedání by o nich zastupitelstvo mohlo rozhodnout a peníze by byly vypláceny už během dubna. Dříve se vyplácely po letních prázdninách, protože o nich hlasovali zastupitelé až v červnu. Ostatní podmínky se nemění, čerpání dotací bude možné do konce roku 2023.