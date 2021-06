Do roku 2050 se má počet obyvatel Českého Brodu zvýšit až o dva tisíce lidí

/FOTOGALERIE/ Nejen díky dobré dostupnosti k Praze se Český Brod neustále rozrůstá. Podle prognózy vývoje početního stavu obyvatel by do roku 2030 mělo dojít k nárůstu počtu obyvatel ze současných 6900 na úroveň 7800. V horizontu roku 2050 by se pak počet obyvatelměl s nejvyšší pravděpodobností zvýšit na přibližně 8800 lidí.

Z návštěvy Českého Brodu. | Foto: Deník/Jana Martinková

Aktuálně svým zastoupením ve skladbě obyvatel dominují ročníky narozené v 70. a 80. letech, konkrétně lidé ve věku od 37 do 45 let a částečně také jejich děti, které jsou většinou ve věku školní docházky. Obyvatelstvo města Český Brod je a velmi pravděpodobně bude po celé období prognózy v porovnání s obyvatelstvem Česka demograficky poněkud mladší, přestože by v současném období mělo poměrně dynamicky stárnout. Teprve v roce 2028 by měl průměrný věk obyvatel dosáhnout hodnoty celostátního průměru. V roce 2050 se očekává, že se přiblíží hranici 43,5 roku. Co to všechno znamená? Že se radnice musí starat například o dostatečnou kapacitu základních škol. Aktuálně se připravuje nová svazková škola, která pojme až 800 dětí. Připravují se také nové vodní zdroje pro město, probíhají další rekonstrukce v areálu nemocnice, zintenzivňuje se čistírna odpadních vod. Nezapomíná se ale ani na kulturní vyžití, možnosti sportování a další volnočasové aktivity.