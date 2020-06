Do prvního promítání letního kina, které bude v páte 26. června, je v plánu ještě opravit zaplachtování nedokončeného štítu na obytné budově tvrze. „Na tvrzi se nás stále pohybuje okolo dvaceti členů či dobrovolníků. Veškerá činnost je dobrovolná a lidi musí bavit, pomohou jen ti, co v ní vidí a nacházejí smysl. Každý kus práce, posun byť o malý kousek dál, je pro nás úspěchem,“ řekla Lucie Doušová.

„Akce, na kterou přijdou návštěvníci, a my vidíme, že se jim líbí, to se pozná podle úsměvu od ucha k uchu a v očích malých i velkých vidíte hvězdy, to je obrovským dobíječem energie nás všech, to se pak zubíme jeden na druhého a rázem jsou zapomenuty všechny odpracované víkendy a promrzlé ruce i nohy,“ dodala.

A pak návštěvníci třeba pošlou fotku nebo zavolají, že mají krásnou almaru nebo jiný poklad po babičce, který na tvrzi udělá ještě pěknou parádu. „Nebo se při rozvezení nových plakátů dozvím, že v těch Nebovidech na tvrzi umějí vykouzlit krásné akce, na které se lidé vracejí, to je moc hezký pocit uvnitř, který hřeje a v sobě si jej neseme nejen do příštích akcí, už napořád,“ uzavřela Lucie Doušová.