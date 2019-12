Do průmyslové zóny se přestěhují firmy Raisa a Manag

Předjednaný prodej dalších dvou pozemků v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry je schválený. Odhlasovali ho zastupitelé města na svém posledním zasedání. Prvním je plocha v sektoru G o celkové výměře 12 tisíc čtverečních metrů za 410 korun za metr plus daň, tedy za pět milionů plus DPH, a to společnosti Raisa, která se zaměřuje na stavebnictví a energetiku.

Sídlo společnosti Manag v průmyslové zóně na kolínské Šťáralce. | Foto: archiv firmy