Do konce roku chce město vylepšit naučnou stezku v Borkách

/FOTOGALERIE/ Ještě do konce roku by město chtělo aktualizovat, renovovat a zmodernizovat naučnou stezku v kolínském lesoparku Borky. Jak informoval starosta Michael Kašpar, smlouva zatím ještě není, ale město je ve velmi pokročilém jednání s obchodním řetězcem Billa, který by akci uhradil.

„Chceme u jednotlivých zastavení nejen nové tabule a doplnit je QR kódem pro zájemce, kteří by chtěli vědět víc, ale zejména také přidat další,“ předeslal starosta. Nové tabule by měly být cílené zejména na děti a měly by být interaktivní. Tím se nemyslí instalování výpočetní techniky do lesa, ale třeba vytvoření prvků typu puzzle, pexeso, otočné tabulky pro poznávání ptáků, hlasů ptáků, u prvního zastavení jsou navržená například posunovací políčka, kde si děti přiřadí části těla u prasete divokého. U zastavení u psího útulku vznikne altán, dojde k výsadbě stromů. Revitalizace Zálabské skály může začít, město vybralo firmu Přečíst článek › Všechny stávající cedule se dočkají aktualizace a opravy, na jednu z nich například před nedávnem spadl strom. Celkem se jedná o jedenáct zastavení. Předpokládaná cena všech prací je 1,6 milionu korun. Na radnici doufají, že nové vybavení odolá vandalům. „Když jsme dělali workoutová hřiště v Borkách s prvky obsahujícími třeba lana, obávali jsme se vandalismu. Ale musím zaklepat, za tři roky se nic nezničilo,“ poznamenal starosta. Podle jeho slov se separátně řeší ještě zmíněné zastavení u útulku, za nímž jsou poměrně velké městské pozemky a na nich by se mohla vybudovat ohradu se zvířaty. Ze začátku slepice, kozy, ovce, do budoucna pak třeba poník. Město chce zachovat pietní místo u okresní vojenské správy Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková