Kdo například nesundal nohu z plynu v Kořenicích, kde byl poměrně nedávno nainstalován měřič rychlosti, přispěl do městské kasy Kolínu. Konkrétně v této obci došlo od 6. února do pátku 12. června k 1533 přestupkům, což znamená denně více než deset. Lehce se lze dopočítat, že řidiči za cca čtyři měsíce už poslali Kolínu minimálně tři čtvrtě milionu korun.

Samozřejmě důvod, proč se obce k instalaci úsekového měření rychlosti rozhodují, není apriori finanční. Jde o bezpečnost, silnice přes Kořenice na trase od kolínského letiště směrem na Uhlířské Janovice je velmi frekventovaná a „příhodně“ na rovince, takže překračování nejvyšší povolené rychlosti bylo, a jak nyní dokazují počty přestupků, stále je na denní pořádku.

Proto se obec obrátila na Kolín. „První měsíce jsou co administrace přestupků velice náročné. Primární je ale samozřejmě bezpečnost. A pokud nám to přinese finanční prospěch, je to za určitou práci. Není to tak, že bychom jen shrábli finanční částku,“ řekl místostarosta Kolína Michal Najbrt.

Menší obce většinou nemají aparát úředníků, aby si měření zvládly administrovat samy. Proto vypomáhá nejbližší město. Zařízení na měření rychlosti je pronajaté, město platí pronájem a servis. To vychází přibližně na 25 tisíc měsíčně, čili cca 300 tisíc ročně.

I to může být pro menší obec dost, takže nyní je na stole rozhodnutí o ukončení úsekového měření rychlosti v Pňově – Předhradí. Dojít by k tomu mělo během léta. I v Pňově to doteď funguje stejně jako v Kořenicích, ale končí smlouva a Kolín, byť i z Pňova jdou peníze do jeho kasy, to podle místostarosty Najbrta ze svého rozpočtu dotovat nemůže.

Navíc je třeba zmínit, že počty přestupků v Pňově rapidně poklesly. „Ze začátku byla administrace pňovských přestupků práce téměř pro dva lidi. Bylo to několik tisíc přestupků za rok,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Neukáznění řidiči by se ale neměli předčasně těšit, jisté ukončení měření v Pňově ještě není.

Z měřičů rychlosti v samotném Kolíně, i když jsou třeba na krajských komunikacích, jdou peníze z pokut do kolínské pokladny, zkrátka přestupky administruje kolínský odbor dopravy.

Jiná situace je ale u vážení kamionů. Váha je například v Ovčárecké ulici. Kolín tyto přestupky zpracovává, systém patří SUSce. Kolín z toho, co se vybere, dostává 15 procent. Zbytek Středočeský kraj. „Myslím, že toto je koncepčně špatně,“ řekl starosta Kašpar, který už v této věci vyvíjí iniciativu k možné změně legislativy.

Jako optimální by viděl dělbu peněz z pokut za přetížené kamiony jedna ku jedné. A v tomto případě jde o hodně vyšší částky než pětistovka na necelou šedesátku v obci. Za každou tunu přetížení kamionů je to devět tisíc korun, takže pokuty bývají kolem třiceti až čtyřiceti tisíc.