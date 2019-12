Hala není v majetku města, patří kraji, basketbalový klub tedy může žádat o příspěvek na tribuny, které nejsou s budovou pevně spojeny. Proto budou tribuny mobilní a budou moci být v majetku BC Kolín. Prostě po zápase se dají stáhnout.

Nemusí sloužit jen basketbalistům při hojně navštěvovaných utkáních, ale i při dalších, třeba kulturních akcích v hale, při dalších sportech apod.

Basketbalisté žádali město ještě o 200 tisíc korun na sportovní činnost A týmu. „Rada tento příspěvek nedoporučila schválit, podpora basketbalu byla letos už velmi výrazná, navíc tato dotace by měla být vyúčtovaná do konce roku, takže do tří týdnů,“ zdůvodnil starosta Michael Kašpar.

Letos mělo město ve svém rozpočtu na podporu BC Kolín 3,4 milionu korun. Dalších 200 tisíc zastupitelé basketbalistům neodhlasovali.