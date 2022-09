Sobota 17. září bude patřit procházce dějinami města v 2. polovině 19. století, jež bude zaměřena na výročí 160 let od vzniku kolínského Sokola. Téma se propojí také s osobností skladatele Františka Kmocha. Sraz účastníků je v 10 hodin u busty Františka Kmocha na Kmochově ostrově. Od 14 hodin se v sobotu uskuteční Koncert smyčcového kvarteta Collegium musicum v kostele Českobratrské církve evangelické.

Obrazem: Vstup na Bartolomějské návrší je kvůli opravě věží chrámu omezen

Na neděli 18. září se chystá prohlídka synagogy a židovské ghetta od 10 hodin. Prohlídka kolínských židovských památek s výkladem manželů Jouzových začne v Brandlově ulici u domu čp 27. Výklad v synagoze bude věnován letošnímu výročí 600 let od první zmínky o kolínské synagoze.

V sobotu 17. září bude také možné od 9 do 17 hodin zdarma navštívit rozhlednu Vodárna nebo od 10 do 17 hodin Práchovnu. Druhý den se pak zdarma od 12 do 18 hodin otevře Husův sbor Církve československé husitské.

Oprava Nového mostu v Kolíně spěje do finále, přibude ještě protihluková stěna

Kdo by chtěl vyrazit do okolí Kolína, nabízí se například komentovaná sbotní prohlídka tvrze Hradenín. Začne v 10 hodin. Otevře se také kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci Grunta, a to v sobotu 17. září od 13 do 16 hodin. V Plaňanech se v ten samý den od 14 hodin chystá prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie. O hodinu později pak prohlídka kostela sv. Jana Křtitele.

V Kostelci nad Černými lesy se pak v sobotu i v neděli od 10 hodin otevře návštěvníkům Budilova vil, zvaná též Buvila. Letní dům ve funkcionalistickém stylu postavil architekt Jaroslav Fragner pro inženýra Václava Budila. Nachází se v ulici V Koupadlech, čp. 656.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.