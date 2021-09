V první fázi se budovala 140 metrů dlouhá provizorní komunikace včetně provizorního mostu, na kterou byl nyní obousměrně převeden provoz na silnici I/12. „Po třech týdnech jsme tak mohli demontovat dopravní omezení spočívající v kyvadlově řízené dopravě a řidiči místem projedou téměř bez zdržení. Následovat bude demolice stávajícího mostního objektu a následně rovněž výstavba nového mostu,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček.

Původní most je ve špatném stavu, byl provozovaný podmíněně při zajištění bezpečnosti provozu provizorními betonovými svodidly na obou stranách. Je na něm například rozsáhlá koroze předpínacího sytému kvůli nefunkční izolaci. To jsou problémy, které nedovolují navrhnout jeho ekonomickou opravu, jinými slovy, že rekonstrukce mostu by byla nejspíš dražší než výstavba nového. Demolice starého a výstavba nového přemostění vyjdou zhruba na 25 milionů. „Hotovo by mělo být ještě do konce roku,“ upřesnil Martin Buček.