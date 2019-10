Dílo na Vinici nesmí porušit fólii skládky

Radní Kolína schválili podmínky pro vyhlášení architektonicko výtvarné soutěže, ze které vzejde návrh na umělecké dílo pro kopec Vinice. „Bude to dílo trvalého charakteru na rozdíl od proluky v ulici Politických vězňů,“ připomněla místostarostka Iveta Mikšíková a upřesnila, že lhůta pro podání návrhů do soutěže byla prodloužena až do úterý 7. ledna.

Lokalita Vinice. | Foto: Jan Spudil