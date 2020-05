/FOTOGALERIE/ Město Kolín je již oficiálním vlastníkem objektů FK Kolín a Sparty Kolín, k zápis na katastru už došlo. Aktuálně se podle slov starosty Michaela Kašpara řešila správcovská smlouva. „Nebylo to úplně jednoduché, do majetku spadá dnes už bývalá ubytovna, restaurace, šatny, venkovní prostory, tři hřiště, umělá tráva atd.,“ předeslal starosta. „Na radě města jsme nyní schválili smlouvu mezi městem a Správou městských sportovišť Kolín,“ dodal.

Ubytovna FK Kolín | Foto: Deník / Michal Bílek

Odhad nákladů na správcovství celého areálu na jeden rok je 1,6 milionu korun. Ve výsledku to ale podle slov starosty není tak, že by tuto částku celou hradilo město. To poskytne peníze na energie, ale fotbalový klub, restaurace a další po vyúčtování záloh část městu vrátí. Odhadem by to mohlo být kolem půl milionu. K tomu bude ještě zisk z pronájmu hřišť, umělky apod., který také půjde do městské kasy a mohl by činit kolem 200 tisíc korun ročně.