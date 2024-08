Do systému tak už mohou všichni potřební nahlížet, má to však jeden podstatný háček. Nic v něm totiž nefunguje tak, jak by mělo. „Nejsou tam vzory, nejsou tam žádné šablony. Vůbec to nekomunikuje s katastrem nemovitostí, takže neztotožníme vlastníka pozemku a ty dotčené osoby těch okolních pozemků. Neztotožňují se tam právnické osoby, fyzické osoby. Strašně to komplikuje práci a ten náš úřad je velmi zavalený a opravdu se nedaří s tím pracovat,“ uvedla Monika Pohůnková.

Když už se některému ze stavebníků podaří do systému nějakou dokumentaci vložit, stejně to k ničemu nevede. Překlopí se totiž do jiného formátu a je pro ostatní nečitelná. „Je to opravdu velká beznaděj,“ míní Pohůnková. Do toho jsou pracovníci stavebního úřadu zahlcení žádostmi podanými postaru do konce června. „Jen za červen bylo podle starého zákona 730 žádostí. Jindy jsou jich za měsíc pro srovnání desítky. Takže my jsme opravdu zavaleni jak žádostmi podle Starého zákona, tak i podle toho nového systému, přičemž ten nový systém fakt zdržuje,“ podotkla kolínská tajemnice.

Tím, jak lidé ke konci června spěchali, však často podali své žádosti neúplné. Nebo nedodali všechny dokumenty. „My máme zákonné lhůty, za jak dlouho se to musí vyřídit. Nemůžeme to nechat ležet půl roku na stole. Takže na naše množství zaměstnanců to je opravdu nával. Máme tam tři neobsazené pozice, takže budeme dělat výběrové řízení. Po novém je ale pro nás opravdu úspěch, když vypravíme nějakou písemnost,“ míní Monika Pohůnková.

Jenže problémem je, že způsob vypravování je přes Českou poštu dopisem online s konverzí. Ta by to měla vytisknout. Jenže v systému už se neobjevuje, zda se tomu opravdu tak stalo. „Ten systém toho vypravování přes Českou poštu používáme jinde. Funguje to výborně. Do spisu se nám zaznamená, kdy to Česká pošta vytiskla, za nás provedla konverzi, vypravila, kdy třeba toho člověka upozornila na to, že má na poště k vyzvednutí dopis. Všechna tahle data my normálně v tom systému vidíme, ale tady v tomhle ISO prostě zatím ještě ne,“ líčí Pohůnková.

Tajemníci z různých měst po republice už tak propadají beznaději, že nový systém stále nefunguje tak, jak má. Digitalizaci se při tom nebránili, avšak měla přijít vyzkoušená a funkční. „ My máme takovou skupinu na WhatsAppu. Tajemníci Středočeského kraje a všichni si tam píšeme, jestli už se někomu něco povedlo. Nikdo nic. Je to neštěstí, že tam některé žádosti leží a nedá se s nimi nic dělat. Snažíme se bojovat, ale zatím marně. Věřím, že v budoucnosti se situace zlepší,“ předestřela kolínská tajemnice Monika Pohůnková.