Ve věku 88 let zemřela dědička šlechtického rodu a bývalá majitelka zámku v Zásmukách Diana Sternbergová. Informovala o tom Nadace Olgy Havlové, s níž Sternbergová léta spolupracovala. Podle zprávy Nadace skonala v úzkém kruhu rodiny ve vídeňské nemocnici 30. července dvě minuty před půlnocí.

„Diana Sternbergová stála spolu s Olgou Havlovou u samotného zrodu naší organizace. Svou šlechetnou pomocí velmi významně přispěla k uskutečnění řady dobročinných projektů a pomohla tak bezpočtu potřebným lidem. Všem jejím blízkým v této těžké chvíli vyjadřuji hlubokou soustrast,“ uvedla ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Franziska Diana Sternbergová se narodila roku 1936 ve Vídni, ale už po pěti dnech s matkou Cecílií odjela do Častolovic. V zámku žila do druhé světové války, kdy majetek zkonfiskovali nacisté. Do Častolovic se vrátila po válce. V roce 1948 odešla s rodiči emigrovala. Web Nadace Olgy Havlové připomíná, že rodina se usadila nedříve v Kalifornii a posléze na Jamajce. V roce 1957 se Diana Sternbergová vdala za Američana Harryho Phippse, kterého poznala během svého pobytu v Evropě.

„Její manžel po šesti letech manželství umírá. S matkou a dcerou Alexandrou se poté přestěhovala do Anglie, kde se prosadila jako bytová architektka. Ve Spojených státech vydala knihu o bytové architektuře, která se stala bestsellerem. Po Sametové revoluci se podílela i na přestavbách interiérů Pražského hradu a zámku v Lánech. V zámku Častolovicích, který získala zpět v restituci, žila od roku 1992,“ píše Nadace.

Majitelka zámků

Kromě zámku v Častolovicích získala Diana Sternbergová v restituci i zámek Zásmuky. Ten jí byl předán 31. října 1992 a město Zámuky na svém webu píše, že prakticky okamžitě se začalo se záchranou zámku. Rekonstrukce odstartovala v roce 1993 opravou a zastřešením věže, která byla od požáru v roce 1982 bez střechy. „Opravy okračovaly statickým zajištěním hlavní budovy, novými krovy a střechou, okny a obnovou vnitřních prostor. Následovala oprava branné věže. Celý objekt byl nově omítnut," píše se na webu Zásmuk s tím, že bývalé panství dostalo název Hospodářství Sternberg. „Správcem byl od roku 1998 Josef Stárek, který ve funkci skončil v roce 2014 z důvodu odchodu do důchodu. Od roku 1999 je v branné věži zřízena výstavní síň, která se čas od času změní v síň koncertní nebo svatební,“ uvádí město.

Diana Sternbergová byla majitelkou zámku do roku 2011. Tehdy na její místo nastoupila její dcera Alexandra Hardegg.