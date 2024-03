Hasiči museli evakuovat ubytované z jednoho z penzionů na náměstí v Kouřimi na Kolínsku. Devět lidí kvůli údajné otravě oxidem uhelnatým museli záchranáři transportovat do nemocnic. Mezi zraněnými jsou i děti.

Zásah hasičů. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

K události došlo podle mluvčího profesionálních hasičů Středočeského kraje Jana Sýkory krátce po půl osmé večer. „Na místo byly vyslány tři jednotky. Konkrétně hasiči z Kolína, Českého Brodu a dobrovolní hasiči z Kouřimi. Evakuovali jsme osoby a provedli měření. Nyní je objekt odvětráván,“ doplnil informace Jan Sýkora.

V péči záchranářů nakonec skončilo celkem devět osob, z toho dvě děti. „Jedno dítě ve středně těžkém stavu bylo transportováno letecky do Fakultní nemocnice Motol, druhé dítě sanitkou do kolínské nemocnice, dva dospělé jsme směřovali do nemocnice v Říčanech, další tři pacienti byli transportováni do nemocnice v Kolíně a jeden do Kutné Hory. Jeden pacient byl ošetřen a ponechán na místě,“ informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková.

Všichni pacienti jsou při vědomí, měli bolesti hlavy a pocit nevolnosti.