Byt i peníze na vybavení ordinace. Obce častokrát marně shánějí zubaře

„V rámci postupné transformace začalo centrum poskytovat dlouhodobou lůžkovou péči pro děti od narození do dovršení 18 let, které vyžadují nepřetržitou zdravotní péči. A nyní se konečně otevřou dvě nové ambulance, které již budou sloužit i veřejnosti. Velice mě těší, že se nám, a hlavně zásluhou paní ředitelky, podařilo tento projekt dovést do zdárného konce. Nové ordinace jistě přispějí ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče,“ řekl na náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

„Celý projekt transformace jsme připravovali za přispění metodické podpory Nadace Sirius asi jeden rok a nyní bylo třeba převést tuto myšlenku do reality. Veškeré opravy probíhaly za plného provozu dětského centra. Měli jsme štěstí na stavební firmu i na ostatní dodavatele, ale i tak byly chvíle mírného napětí, zda se vše stihne v termínu dokončit. Ale jsme tu a opravdu otevíráme. Samozřejmě musím zmínit, že se nám dostalo podpory nejen finanční ze strany našeho zřizovatele Středočeského kraje i ze samotných měst, jako Kolín a Kutná Hora,“ uvedla ředitelka Dětského centra Kolín Hana Hálová.

Rekonstrukce Dětského centra Kolín přišla na pět milionů korun. Spolu s výstavbou nových ordinací došlo i na opravu terasy, aby ji hospitalizované děti mohly bezpečně využívat.