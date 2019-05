Děti z mateřinky v Cerhenicích tráví hodně času v přírodě

Cerhenice /FOTOGALERIE/ - Mateřská škola v Cerhenicích zakončuje svůj první školní rok v prostorech úplně nové budovy. Slavnostně byla otevřena 1. září 2018. „Jsme trojtřídní školka s kapacitou 72 dětí. Máme jednu třídu čistě předškolní a dvě smíšené pro děti od 3 do 5 let s tím, že do jedné mohou být a jsou přijímány děti dvouleté,“ uvedla ředitelka Anna Hrudková.

Školka má k dispozici krásné dětské hřiště, které je na dosah čisté přírodě. „Jelikož jsme na konci obce v blízkosti lesa a máme opravdu velkou zahradu, snažíme se vést děti ke kladnému vztahu k přírodě. Jsme zapojeni do různých Ekoprojektů. Každá třída má koše na tříděný odpad a i školka jako celek má popelnice na recyklaci. Stejně tak má každá třída na zahradě k dispozici vlastní záhonek, kde si děti pěstují rostlinky dle svého výběru," potvrdila Anna Hrudková. Nechybí ani kulturní vyžití a výlety nejen do přírody, ale i do měst.

Autor: Žaneta Dvořáková