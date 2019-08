Děti se v srpnovém týdnu vydaly za vesmírným dobrodružstvím

/FOTOGALERIE/ Malí dobrodruzi z kolínské Školky v lese, Prostor plus se o srpnovém týdnu vydali napříč vesmírným dobrodružstvím. Poznali všechny planety z naší sluneční soustavy, nahlédli do tajů galaxie i do života hvězd. Nechybělo ani sestavování raket i spousta kosmické zábavy ve volné přírodě.

Děti si týden ve znamení vesmíru náramně užívaly. Hned v počátku týdne zjistily i to, jaké teorie o vzniku existují. „Ukazovali jsme si také, jak hoří hvězda a co z ní vzniká, když vybouchne, povídali jsme si o tom, jak jsou které planety velké a jak daleko jsou od sluníčka. Zkoušeli jsme na vlastní kůži, jak dlouho trvá, až dopadne světlo ze Slunce na Zem, zjišťovali jsme a zkoušeli, jak vznikají krátery na Merkuru, při poznávání Venuše jsme se balili do hustých mraků a zažívali, proč je tam tepleji než na Merkuru,“ popsala kosmicky nabité pondělí Barbora Pošíková, vedoucí Školky v lese, Prostor plus. Potom už se děti jaly vyrábění vlastních raket z kartónu, které se vydaly na let až na Merkur, kde se bavily vesmírnými pohybovými hrami. Týden Školky v lese byl ve znamení sportovních aktivit Přečíst článek › Úterý pak patřilo pohádkovému dobrodružství. „Hned ráno nás totiž čekal dopis od vládce vesmíru Adhara, který si všiml, že poznáváme vesmír, a vyzval nás k tomu, abychom vesmírčanům na jednotlivých planetách pomohli najít jejich ztracené dobré vlastnosti,“ vylíčila úterní zábavu Barbora Pošíková. Ve středu se děti vydaly s raketami také na Mars a Jupiter - tento výlet byl tentokrát cílen ekologicky. „Mars byl celý zanesený odpadky. Společně jsme ho však za jedno dopoledne uklidili. Jupiterští obyvatelé pro změnu plýtvají jídlem. Snažili jsme se, aby po nás nezbyly žádné zbytky, a tak jsme Jupiterákům ukázali, jak by to měli dělat,“ dodala vedoucí. Děti se vydaly za dobrodružstvím do podmořského světa Přečíst článek › Předposlední den patřil objevování dalších planet. Nápaditý program s mnoha úkoly zavedl na Saturn, Uran a Neptun. Pátek pak uzavřela vesmírná party i jedno velké poděkování. „Přišel nám poslední dopis od vládce Adhara. Byl to dopis děkovný. Adhar nás pasoval na hrdiny vesmíru, protože jsme vesmírčanům ukázali dobré vlastnosti, inspirovali je a tím zachránili sluneční soustavu. Týden jsme zakončili vesmírnou party, kdy jsme se převlékli za planety, zatančili si tanec planet, pochutnali si na vesmírných muffinech a vyráběli obrovské vesmírné bubliny,“ uvedla na závěr Barbora Pošíková. Příměstský tábor Školky v lese se nesl v duchu cestování Přečíst článek ›

Autor: Žaneta Dvořáková