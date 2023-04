Velká většina z nich má k nejmenším přímo pozitivní přístup, nikomu však přímo nevadí. Oslovení restauratéři se však shodují v jedné věci. Vždy záleží na rodičích. Ti by si totiž měli své případně zlobící dítě usměrnit či ztišit, aby nerušilo ostatní hosty restaurace či cukrárny. To potvrdil i spolumajitel kolínského podniku La Musica Štěpán Linhart: „Moc často se nám nestává, že bychom problémy se zlobivým dítětem museli řešit. Máme tu pro ně připravené omalovánky, aby se případně mohly zabavit. Když už dojde na nejhorší, poprosíme dotyčné rodiče, aby si syna či dceru uklidnili.“

Co může za legionellu? Někdy i snaha co nejvíc ušetřit na drahých energiích

Některé restaurace se na děti přímo specializují a jsou podle toho zařízené. Dětským návštěvníkům jsou pak k dispozici různé hračky, zmenšený nábytek či speciální menu. Podobně jsou na tom v restauraci Vodní svět na kolínském plaveckém stadionu, o čemž mluvil majitel podniku Václav Volný: „Ano, dětský koutek máme, jen chceme, aby se v něm dodržovala určitá pravidla. Děti nesmí hračky ničit a dělat příliš velký hluk, celkově jsme tu však na ně zvyklí a příliš problémů řešit nemusíme. Odpovědnost za ně ale vždy nesou rodiče, nikoliv naše obsluha.“

Podívejte se: Kapela Fleret slavila čtyřicátiny v kolínském společenském domě

Ne všude byste však děti mohli vídat pravidelně. Pokud se podnik specializuje například na pivo jako restaurace U Hrabětů v Českém Brodě, rodiče tam své ratolesti berou málokdy. Že jsou i výjimky prozradil majitel Ladislav Pokorný: „Děti k nám chodí víceméně jen na oběd, mimo to se tu moc nevyskytují. My se zaměřujeme spíše na štamgasty, máme tankový Pilsner Urquell. Nejčastější problémy máme v létě na zahrádce, kde rodiče své děti nechají pohybovat na čtyřkolkách téměř bez dozoru a naše servírky a číšníci mají co dělat, aby se jim vyhnuli. Z toho jsem až nepříčetný.“

Fotokvíz: Poznáte obec na Kolínsku?

Ze slov oslovených majitelů restaurací z kolínského okresu plyne jedno zásadní ponaučení. Pokud dítě nedělá v jejich podniku přílišný nepořádek či hluk, je s otevřenou náručí vítáno. V opačném případě ruší ostatní hosty, kteří by se mohli kvůli případné nespokojenosti příště přesunout ke konkurenci. Pohled na věc shrnul Ladislav Pokorný: „Pokud je rodič příčetný, musí poznat, co už přesáhlo únosnou mez chování na veřejnosti, kde se pohybují i jiní lidé. V opačném případě je řešení velmi složitou záležitostí.“

Spolumajitel Štěpán Linhart, La Musica, Kolín - „Moc často se nám nestává, že bychom problémy se zlobivým dítětem museli řešit. Máme tu pro ně připravené omalovánky, aby se případně mohly zabavit. Když už dojde na nejhorší, poprosíme dotyčné rodiče, aby si syna či dceru uklidnili.“



Majitel Ladislav Pokorný, U Hrabětů, Český Brod - „Děti k nám chodí více méně jen na oběd, mimo to se tu moc nevyskytují. My se zaměřujeme spíše na štamgasty, máme tankový Pilsner Urquell. Nejčastější problémy máme v létě na zahrádce, kde rodiče své děti nechají pohybovat na čtyřkolkách téměř bez dozoru a naše servírky a číšníci mají co dělat, aby se jim vyhnuli. Z toho jsem až nepříčetný. Pokud je rodič příčetný, musí poznat, co už přesáhlo únosnou mez chování na veřejnosti, kde se pohybují i jiní lidé. V opačném případě je řešení velmi složitou záležitostí.“



Majitel Václav Volný, restaurace Vodní svět, Kolín - „Ano, dětský koutek máme, jen chceme, aby se v něm dodržovala určitá pravidla. Děti nesmí hračky ničit a dělat příliš velký hluk, celkově jsme tu však na ně zvyklí a příliš problémů řešit nemusíme. Odpovědnost za ně ale vždy nesou rodiče, nikoliv naše obsluha.“



Majitelka Alena Kailová, cukrárna U Kraba, Kolín, Kutná Hora, Čáslav – „Dětský koutek nemáme, ale neznamená to, že by k nám děti nesměly. Já sice neprodávám, ale nikdy jsem o žádném problému s rušením hostů neslyšela ani od zaměstnanců, ani od samotných zákazníků našich poboček.“



Jednatel Vojtěch Slavík, hostinec Racek, Týnec nad Labem – „U nás jsou děti velmi vítané. Náš podnik je takový zájezdní hostinec, přes obědy se nám tu otočí klidně 200 lidí, takže děti nejsou výjimkou. Klid u nás není nikdy, takže pokud jde o problematiku rušení hostů, tak to se nás netýká.“