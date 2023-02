Na 20. a 21. února připravil Dům dětí a mládeže v centru v ulici Rimavské Soboty na dopoledne výtvarné tvoření na jarní téma a na odpoledne hry a soutěže uvnitř nebo venku podle počasí. Akce je vždy od 8 do 16 hodin, s sebou je dítěti třeba dát jídlo a pití na celý den, přezůvky a pracovní oděv. V pátek odpoledne však zbývala jen poslední volná místa.

Detektivka v knihovně

Také knihovna nabízí prázdninová program. Od 20. do 24. února se v pobočce v Benešově ulici děti mohou pustit do knihovnické detektivky, v níž samy převezmou roli detektiva. Pátrání mezi knihovními regály je určené pro děti od sedmi let, ale luštit mohou i mladší za pomoci starších nebo rodičů. Během jarních prázdnin je dětské oddělení otevřené i dopoledne.

Trochu jiným pátráním je možné si zpestřit procházku po Bartolomějském návrší. Interaktivní hra v rozšířené realitě s názvem Maskaron hráče provede venkovním areálem a jeho zajímavostmi. Zdejší strážce Maskaron totiž někde ztratil korunu, bez které nedokáže návrší ochraňovat před zlými vlivy. S hledáním potřebuje pomoc právě příchozích, kteří si hru mohou stáhnout v Google Play nebo App Store.

Vodárna i vodní svět

Od pátku do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin si pak lze udělat výšlap na kolínskou vodárnu si lze nyní udělat.

Otevřen je i Vodní svět. Sem lze zajít každý všední den od 8 do 21 hodin (v pondělí, středu a pátek už dokonce od 6, ale nejsou puštěny zábavní atrakce), v sobotu a v neděli od 10 do 21 hodin.

Dobrodružství nabízí také Český Brod. Zájemci se budou moci podívat do zpřístupněných historických sklepení propojených chodbami. První komentovaná prohlídka gotického podzemí začíná v 9 hodin, dále každou hodinu kromě 11., kdy je polední přestávka. V pondělí a ve středu je poslední prohlídka v 15 hodin, v ostatní dny ve 14 hodin.