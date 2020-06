Déšť si na pomezí Kolínska a Pardubicka vyžádal oběť. Zemřel muž v Kojicích

/FOTOGALERIE/ Z šíleného sucha do povodní. Tak by se dal popsat bleskový vývoj počasí za uplynulý víkend. Zatímco obvykle se podobné bouřky a deště nesou „pouze“ ve znamení vyplavených sklepů, tentokrát si padající déšť vyžádal i jednu oběť na životech. Stalo se to v Kojicích u Týnce nad Labem.

Ze zásahu hasičů u lokální záplavy v Sendražicích v neděli 14. června 2020. | Foto: DENÍK/Michal Bílek