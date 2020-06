Spolu s další více než desítkou seniorů po dlouhé době do stacionáře opět přišla například Pavlína Matiášová, která dlouhé roky tvořila spolu s manželem pár známých kolínských tanečních mistrů. Letos oslaví 87. narozeniny a pravidelné návštěvy stacionáře si moc chválí stejně jako její dcera Romana Podhrázská.

„Se všemi jsem se opět ráda viděla, přivítali jsme se, říkali, že na mě i mysleli,“ usmívala se Pavlína Matiášová, která podle svých slov má nejraději, když do stacionáře zavítají muzikanti, ráda si s nimi zazpívá. „To je hned veseleji,“ zmínila.

Zapojuje se do všech aktivit, které se ve stacionáři dělají. „Těšila jsem se, až sem zase půjdu. Bydlím dlouho sama, jinak jsem byla bez kontaktu se známými, chybělo mi to. A člověk doma zpohodlní, chození mezi lidi mě nutí, abych se přizpůsobila, abych neztratila návyky,“ řekla seniorka, která se také vždy ráno před odchodem do stacionáře náležitě oblékne a upraví, když jde do společnosti. Do Clementasu chodí zhruba rok.

Tři měsíce, kdy byl stacionář zavřený, zvládala rodina podle slov dcery díky pečovatelské službě. „Pečovatelka chodila ráno, což tedy dělá i teď, ale přibrali jsme i docházky v poledne. To pro nás byla velká pomoc,“ popsala Romana Podhrázská, která je samozřejmě přes den v zaměstnání. „Máme s pečovatelkami přátelský vztah,“ dodala maminka.

„Rozdíl, kdy mamka byla doma a když chodí do stacionáře, je veliký. Ty tři měsíce to byl vždycky strašně dlouhý den bez režimu, návyků apod.,“ uvedla dcera. „Sama jsem si to uvědomila, že jsem si třeba dala něco do mikrovlnky a zapomněla na to,“ přitakala Pavlína Matiášová.

Příbuzní si mohou vydechnout

Clementas Kolín funguje také jako zařízení s odlehčovací službou, kde senioři tráví třeba i několik týdnů, ale nikdy zde nejsou na stálo. Již od roku 2006 nabízí klientům zázemí moderního, rodinného zařízení s bezbariérovými interiéry a vlastní zahradou, v klidné lokalitě a přitom ve vzdálenosti 15 minut pěšky od centra města.

Do kolínského domova Clementas přichází také rodiny, které jsou vyčerpané nejen fyzicky, ale především psychicky. „Už dál nemůžeme. Potřebujeme si chvilku odpočinout. Hned na začátku však upozorňují, že si přeji jen dočasnou pomoc. V prvních slovech je však cítit velký strach, smutek, vyčerpání a beznaděj. V této chvíli se snažíme rodiny ubezpečit, že vnímáme a věříme, že dělají maximum pro své blízké a že je rozhodně nevidíme jako slabé, ale naopak, jako velmi silné osoby, které mnohdy překračují díky své lásce ke svému blízkému veškeré své osobní limity. Těmto rodinám patří velký obdiv!“ komentovala vedoucí Domova Clementas Kolín Lucie Brožková.