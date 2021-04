Deník na návštěvě. Podívejte se, jak se žije v Doubravčicích. Chystají tam školu

/FOTOGALERIE, VIZUALIZACE/ Doubravčice jsou rychle se rozvíjející obcí aktuálně s přibližně 900 obyvateli a co do věkové skladby obyvatel také mladou obcí, průměrný věk tamních obyvatel je kolem 35 let. Vyrůstají nové domky, přibývají rodiny s dětmi, obec se rozrůstá, a tomu také musí její vedení přizpůsobit aktivity. A že jich není málo.

Rekonstrukce sportovních kabin v Doubravčicích. | Foto: archiv obce

Jednou z posledních byla například výstavba úpravny vody pro obecní vrty. Stavět se začalo vloni v lednu, v srpnu proběhla kolaudace a nyní úpravna jede v ročním zkušebním provozu. Její vybudování vyšlo na 11 milionů. Současně bylo také třeba rozšířit čistírnu odpadních vod. I to se podařilo, stálo to 16 milionů a kdo bude mít zájem, může se letos těšit na prohlídku s odborným výkladem. Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK Vloni v září se obec pustila do rekonstrukce fotbalových kabin, hotovo by mělo být letos v červenci. „Od rekonstrukce kabin si slibujeme rozšíření sportovních či relaxačních možností v naší obci,“ říká starosta Jaroslav Prkno. V blízkosti mateřské školy vyrostlo dětské hřiště, přesněji multifunkční hřiště, které slouží nejen dětem, ale i dospělým a těší se celkově velké oblibě. Nová škola pro více než osm set dětí na Kolínsku vyjde až na 680 milionů korun Přečíst článek › Nezapomíná se ani na opravy silnici. Hotová už je rekonstrukce ulice K Jízdárně, která byla financovaná výhradně z developerských příspěvků lokality Pod Jízdárnou. Obec nyní plánuje rekonstrukce místních komunikací v ulicích K Zámkům, Kolmá, K Rybníčku, Nad Lomem a Akátová. V prosinci podala žádost o dotaci, výsledek by měl být znám v nejbližších týdnech. Hotová už je rekonstrukce knihovny v prostorách obecního úřadu, slavnostní otevření vzhledem k pandemii koronaviru proběhlo on-line. „Doufám, že se knihovna stane jakýmsi komunitním centrem, které naší obci doposud chybělo, a bude hojně využívána nejen čtenáři,“ věří starosta Prkno. OBRAZEM: Výsadba u štolmířského podjezdu. Jabloně, hrušně, ořešáky už zakořeňují Přečíst článek › Momentálně se dokončuje rozsáhlá výsadba nových dřevin v celém katastru obce. Začalo se v polovině listopadu, celkem se jedná o 400 stromů a několik desítek keřů. Jsou to zejména listnaté dřeviny, a to javory, duby, lípy. A co se chystá do budoucna? Například hřbitov se smuteční síní, rekonstrukce pomníku padlých v první světové válce nebo velký projekt výstavby základní školy, jež bude součástí svazkové školy společně se školou v Českém Brodě. Galerie 5 fotografií v galerii ›





„K rozhodnutí o výstavbě školy došlo po dlouhém zvažování, důvodem je jednoznačně demografický vývoj, kdy v obci meziročně přibývá dětí a tento trend bude pokračovat. Již nyní není kam děti umisťovat, školy v okolí vypovídají spádové smlouvy i letitým spolupracujícím obcím,“ vysvětlil starosta.

