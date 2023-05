/FOTO, VIDEO/ Odpolední program kolínského Dne záchranářů se v pondělí 8. května přesunul na Kmochův ostrov a k lávce na zálabské straně. Záchranáři zde v praxi ukazovali nejrůznější zákroky, ve dvě hodiny nad Labem proletěla dvojice letounů Gripen. Večer akci koncertem v amfiteátru zakončila slovenská kapela No Name.

Ukázka hasičů na vodních skútrech. | Video: Petr Procházka

Po dopolední části Dne záchranářů se část vozů přesunula na Kmochův ostrov, lidé si mohli vyzkoušet například práci s hasičskými hydraulickými kleštěmi. Nechybělo ani slaňování z lávky či ukázka jízdní policie.

Den záchranářů v Kolíně zahájily sirény. Na náměstí dorazilo i policejní ferrari

Ve dvě hodiny se směrem od Masarykova mostu rozjela čtveřice vodních skútrů, která doprovodila dvojici stíhacích letounů JAS-39 Gripen z čáslavské letecké základny. Nechybělo ani množství stánků s občerstvením a řada atrakcí pro děti.

Zdroj: Petr Procházka

Své umění na vodních skútrech předvedli hasiči.

O šesté hodině večerní se dění přesunulo do přilehlého amfiteátru, kde téměř hodinu a půl dlouhý koncert odehrála známá slovenská hudební kapela No Name v čele s frontmanem Igorem Timkem. Ten zaplněným ochozům zazpíval nejznámější hity skupiny jako „Elity“ nebo „Čím to je“. Moderátor Jan Navrátil poté celou akci zakončil pozvánkou na příští již 26. ročník Dne záchranářů.