Také obyvatelé nově zrekonstruovaného sociálního bydlení u Pražské brány v Kouřimi se mohou na Štědrý den těšit na nadílku. Půjde o dárky z projektu Dejme věcem novou šanci, kdy dárci věnují přebytečné věci ze svých domácností.

Vánoční dárky. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Do akce Ježíšek i do sociálního bydlení v čp. 307 se může zapojit kdokoli, kdo má chuť pomoci. Co by lidé na vybavení svých bytů potřebovali?