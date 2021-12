Strom přání sahající až do vysokého stropu stojí v pasáži obchodního centra Futurum v Kolíně. V letošním roce na něm visí přání seniorů nebo lidí se zdravotním postižením z Domova Barbora v Kutné Hoře.

Na stromě přání letos visí přání seniorů z kutnohorského domova. | Foto: Deník/Jana Martinková

Do 19. prosince může každý vybírat z přání na stromku, dárky odevzdat na stánku balení dárků hosteskám, které je zabalí a následně je pracovníci obchodního centra 20. prosince odvezou těm, kteří se na už teď těší. A dárky budou zabalené opravdu krásně. Děti ze škol a školek, které zdobily stromky do soutěže o ten nejkrásnější, vyrobily ozdob víc a právě tyto ozdoby z dětských rukou se použijí na dárky pro seniory do Kutné Hory.