„Za letošní leden jsou daňové příjmy o čtyři miliony vyšší než za leden loňského roku, kdy ještě nebyl covid, takže je to překvapivě docela dobré,“ uvedl starosta Michael Kašpar s tím, že město celý rozpočet na letošní rok nastavilo raději opatrně právě proto, že nebylo jasné, jak dopadne daňový balíček.

„Uvidíme, jak se vše bude v průběhu roku vyvíjet. Původně jsme odhadovali raději konzervativně, že nám na účtech města po konci roku zbude zhruba 60 milionů korun, nakonec jsme k 31. prosinci měli 94,5 milionu,“ upřesnil starosta.

Zastupitelé tedy schválili první letošní rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu dostalo například 2,5 milionu na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici V Břízách, kde jsou staré dlaždicové chodníky. Dojde také k vybudování dvou nových výtahů ve dvanáctiposchoďových domech Dělnická 805 a 806.

Další dva miliony padnou na rekonstrukci kanalizace v areálu základní školy Bezručova. Zahájení opravy střechy pak čeká Základní školu Sendražice. Mělo by jít o první etapu části nad hlavní budovou. „Na tuto akci jsme vyčlenili sedm milionů, střecha je tam původní, od začátku, co škola stojí, což bude letos sto let,“ poznamenal starosta.

Největší investicí bude rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově. Projekt, konzultovaný s památkáři, je připravený už přes dva roky. Nyní na práce, které zahrnují kompletní opravu interiéru včetně světel a ozvučení, zastupitelé vyčlenili 10,5 milionu korun. „Od roku 1959 v obřadní síni neproběhla žádná zásadní rekonstrukce,“ připomněl starosta.

Začít by se podle jeho odhadu mohlo v letních měsících, práce by měly být hotové zhruba za půl roku. „Řešíme záložní alternativy, kde by se po dobu rekonstrukce mohly smuteční obřady konat. Samozřejmě práce neovlivní obřady na rozptylové loučce, církevní pohřby mohou být v kostele. Snažíme se, aby rozloučení byla důstojná, hledáme v Kolíně náhradní prostory,“ řekl starosta Kašpar.

Místostarosta Michal Najbrt doplnil, že prioritou pro město je, aby se zmíněného půl roku mohly smuteční obřady konat přímo v Kolíně.