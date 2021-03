Očkování: Další velká várka vakcín by měla do Kolína dorazit v dubnu

Očkovací centrum Kolín aplikovalo už více než 13 tisíc dávek vakcín. Přes tři tisíce lidí má již dávky obě. Aktuálně má termíny na očkování v kolínské nemocnici rezervováno přes pět tisíc osob, dalších téměř 500 lidí na termín čeká. Senioři starší sedmdesáti let, kteří nyní docházejí na očkování do očkovacího centra, dostávají vakcínu Pfizer, Astra Zeneca je určená do terénu.

V kolínském centru jsou dvě oddělená pracoviště, každé se svým personálem – pro první dávku a druhou dávku vakcíny. „Aktuálně očkujeme asi tři tisíce klientů za týden. V současné době došlo k drobnému výpadku některých očkovacích dávek, ale máme příslib, že v dalších dnech a zejména pak v dubnu jich bude až dvouapůlnásobek současného stavu,“ sdělil ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel. To znamená, že očkování se bude dále rozjíždět a centrum bude schopné očkovat 600 až 800 klientů za den. Překládání pacientů z kolínské nemocnice není aktuálně na pořadu dne Přečíst článek › Současná situace je opravdu náročná. V této souvislosti ředitel poděkoval veřejnosti za přízeň, kterou zdravotníkům projevuje. „Ať už dary či poděkováním. Děkuji i dobrovolníkům na odběrových a vakcinačních místech. Jsou to lidé z řad armády, studentky střední zdravotní školy, jejich učitelky, ale administrativní pracovníci a další lidé,“ poznamenal ředitel.