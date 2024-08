Rekonstrukce probíhala v úseku od náměstí Republiky po kruhový objezd. Opravy povrchu se ujala společnost Strabag silnice a.s., práce vyšly na 3,1 milionu bez DPH. Původně plánované dokončení se nakonec stihlo s týdenním předstihem, jak na svém profilu na Facebooku oznámil starosta Kolína Michael Kašpar. „Rekonstrukce ulice Politických vězňů započala minulé pondělí. Zhotovitelské firmě Strabag se podařilo výrazně urychlit termín a v úterý ráno by měla být otevřena a průjezdná.“

Automobily jezdí ulicí Politických vězňů o týden dříve, než bylo v plánu. | Video: Deník/Petr Procházka

Termínově se vedení radnice podařilo tuto uzavírku sladit s odstávkou v automobilové továrně Toyota v Ovčárech, přičemž práce měly probíhat do úterý 20. srpna. Nakonec se vše stihlo dokončit o týden dříve „Je to poměrně zatížená komunikace, ten provoz tam je poměrně velký i teď o prázdninách. V souvislosti s touto odstávkou věříme, že to bude mít menší dopad na provoz,“ sdělila kolínská místostarostka Iveta Mikšíková.

Rychlosti dokončení pomohl fakt, že se v tomto úseku měnil pouze samotný asfaltový povrch a nedošlo na rekonstrukci inženýrských sítí, která by tuto investiční akci protáhla. První polovina ulice Politických vězňů od úřadu práce po kruhový objezd už rekonstrukcí prošla, proto se letos navázalo na druhý úsek.

„Předmětem této veřejné zakázky byla rekonstrukce komunikace ulice Politických vězňů, a to od náměstí Republiky od prodejny Solodoor po kruhový objezd. Šlo o běžnou obnovu povrchu, kterou přes léto pravidelně děláme na různých místech po Kolíně,“ uvedla Iveta Mikšíková. Už nyní radnice připravuje třetí etapu letošních lokálních oprav kolínských ulic, která se uskuteční během podzimních měsíců.

Obnova povrchu v ulici Politických vězňů dopadla i na autobusovou dopravu. Uzavírka se dotkla linek MHD 1,2, 5 a 13. Ty už by nyní měly jezdit svou běžnou trasou, jak jsou cestující zvyklí z běžného provozu.