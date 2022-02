„To znamená napojení přes Šťáralku, čímž by muselo dojít k přemostění železnice, Labe a Třídvorské ulice, a napojení na velký kruhový objezd u průmyslové zóny,“ vysvětlil starosta s tím, že dokončení obchvatu by zásadně odlehčilo dopravě v Kolíně, hlavně Novému mostu a tahu směrem na průmyslovou zónu.

„Je to věc, která bude nejspíš trvat ještě mnoho let, ale chceme ji začít posouvat. Chceme, aby se udělala v první fázi alespoň studie proveditelnosti, na kterou by se mohlo navázat projektovou dokumentací,“ dodal starosta. Šlo by přitom o silnici I. třídy ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, tedy státu.