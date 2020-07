Bude udělaný koridor pro pěší, ale ne v místě propustku, ale z Plynárenské ulice po nezpevněném povrchu podchodem, kde si to dnes lidé čas od času zkracují autem. Průjezd bude znemožněn, bude to vysloveně jen pro pěší. „Bude tam přenosné veřejné osvětlení,“ podotkl místostarosta s tím, že se upraví i povrch, aby byl lépe schůdný.

Jak připomněl starosta Michael Kašpar, existovala ještě varianta, že by se práce na propustku rozdělily na dvě etapy, ale trvalo by to výrazně déle, tedy i přes zimu.

Propustek na Šťáralce je jeden ze čtyř mostních objektů, které Ředitelství silnic a dálnic opraví, aby se průtah mohl konečně předat do majetku města. První se už opravuje na výjezdu na Prahu, teď bude následovat druhý, třetím bude mostek na Šťáralce ve slepé ulici, čtvrtý pak podchod pod Jaselskou ulicí.

Na opravu podchodu se ale nikdo nepřihlásil, takže se bude výběrové řízení vyhlašovat znovu. „Už jsou to opravdu reálné kroky k tomu, aby se průtah předal městu,“ uvedl starosta. Město chce samozřejmě průtah převzít ve chvíli, kdy budou mostky opravené, aby to pak neplatilo ze své kasy.