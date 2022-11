„Mám pocit, že je to snad ještě horší, než když se opravoval kruhák na Jiráskově náměstí. Kolona se táhla už od finančního úřadu, od Úřadu práce už to bylo brutální. Starý most byl naprosto neprůjezdný. Zahnul jsem k lázním a na Zálabí se dostal přes Nový most,“ popsal jeden z řidičů. „A když se k tomu přidalo ještě stříkání dopravního značení na Novém mostě, takže se auta musela nacpat do jednoho pruhu, to fakt v téhle dopravní situaci pomůže,“ řekl s ironií v hlase další řidič.

Bude MHD v Kolíně příští rok zdarma? Jednáme o tom, říká starosta

Práce na opravě objízdných tras, které se používaly při rekonstrukci Nového mostu, se nyní přesunuly na křižovatku ulic Brankovická a Veltrubská. Od kolon, hluku a výfukových plynů z bublajících motorů si neoddechnou obyvatelé Okružní ulice, objízdná trasa vede opět touto lokalitou. Pozitivní zprávou je snad to, že práce by měly trvat jen do úterka a soudě podle toho, že stavební firma stihla i přes nepřízeň počasí první etapu oprav včas, mělo by se to povést i nyní.

Další dvě etapy, přesněji řečeno jedna rozdělená do dvou částí, budou mimo Kolín. III. etapa a) bude od 30. listopadu do 2. prosince a bude obnášet opravu výjezdu u kruhového objezdu u Ovčár, III. etapa b) se plánuje od 5. do 8. prosince a zahrnuje rekonstrukci komunikace za obcí Veltruby.