/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Dalibor Zeman, ředitel kolínského územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, je hasič tělem i duší. Zná zásahy při velkých požárech, ničivých povodních, vážných dopravních nehodách. Při pandemii koronaviru přišla ale přece jen trochu jiná situace.

Dalibor Zeman, ředitel kolínského územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Jak se změnila práce hasičů v době pandemie?

Co se týče samotných standardních represivních činností hasičského záchranného sboru, tak se práce nijak zvlášť nezměnila, stále jsme vyjížděli k zásahům všeho druhu (požáry, dopravní nehody, záchrany osob, atd.). Co se změnilo, byl přístup a ochrana zasahujících příslušníků. Při každém zásahu, pokud to nebyl požár, kde hasiči používají ochranný dýchací přístroj s maskou, se musíme chránit adekvátními ochrannými prostředky proti nákaze. Zejména v případech, kdy jsme asistovali zdravotní záchranné službě při transportech pacientů do sanitek. Co do výkonu státního požárního dozoru, v prvopočátku se veškeré činnosti utlumily na minimum. Schvalování projektů probíhalo jen na bázi poštovního a elektronického styku. Provedli jsme i několik videokonferencí. V době nouzového stavu jsme i celkově snížili počet příslušníků na minimální stavy, aby zbytečně nedocházelo ke kontaktům mezi sebou, a ostatní prováděli, pokud to bylo možné, práci z domova nebo v případě výjezdových hasičů byli v pohotovosti a připraveni na pokyn okamžitě dorazit do služby.