ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jak klienti domova a zaměstnanci zvládli koronavirovou krizi?

Pod vlivem denních nepříznivých informací z medií jsme měli všichni obavy o své zdraví, zdraví svých nejbližších, zdraví všech našich klientů. Snažili jsme se vzájemně podporovat a uklidňovat. První měsíc byl doslova kritický, museli jsme se rychle přizpůsobit nové hrozbě, čelili jsme obavám rodinných příslušníků našich klientů, denně nastavovali aktuální opatření vyplývající z postupující koronavirové nákazy. Klienti velmi těžce nesli odloučení od svých rodin, prostě osobní setkání a objetí žádnou nejmodernější technologií nikdy nenahradíte. Ale na všem je třeba hledat i pozitivní stránky. Krizové situace ukázaly, že máme fungující a stmelený kolektiv, který zodpovědně a profesionálně přistupoval ke všem preventivním opatřením. Současně nezapomínali na to, že jsou nejen pečovateli, ale nahrazují našim klientům jejich rodiny. Věnovali jim veškerou pozornost, svůj čas, porozumění. Nepřemýšleli nad tím, zda mají mít nyní přestávku na oddych. Prostě pracovali a pracují skvěle, s empatií a obrovským nasazením. Veškerá preventivní opatření nás navíc omezovala v možnosti zajišťovat aktivity a trávení volného času tak, jak byli všichni zvyklí. A klient bez možnosti úzkého kontaktu s rodinou se stává klientem vyžadujícím velkou dávku Vaší pozornosti. Snažili jsme se, aby každý den byl pro všechny zábavný, aby z nás klienti nezavnímali ani sebemenší náznak nervozity, strachu a únavy.

Jak vypadal první den po skončení zákazu návštěv?

Připravovali jsme se na tento den nějakou dobu. Museli jsme při plánování a uskutečňování návštěv vypracovat a nastavit preventivní opatření. Víte, po téměř 3 měsících izolace se imunita klientů oslabila, nebyli denně vystavování novým bakteriím a virům, imunitní systém všech prostě více odpočíval. Zákazem návštěv jsme sice ochránili klienty před nákazou koronavirem, ale na druhou stranu izolací, zvýšenými hygienickými a dezinfekčními opatřeními zase bránili přirozenému posilování imunity. Proto i při nastavování režimových opatření při obnovování návštěv jsme na tento poznatek mysleli. Všem návštěvám je při vstupu měřena tělesná teplota, používají ochranné pomůcky, pro návštěvy máme vyčleněny prostory, které se pravidelně uklízejí, dezinfikují. Regulujeme též prostřednictvím rezervačního systému počet osob, pohybující se v době návštěv v našem zařízení. Nemusíme snad ani říkat, že se všichni na první dny obnovených návštěv velmi těšili. Čekali na tento okamžik dlouhé týdny, proto první návštěvní dny nám poskytly možnost sdílet s klienty a jejich rodinami setkání v rovině velmi emotivní a intimní. Tolik radosti a slziček štěstí nepřinesla žádná jiná situace. Všichni najednou pookřáli, víte, ne vždy totiž došlo u všech klientů k pochopení celé situace a z ní vyplývajících opatření. Některým klientům bylo velmi těžké vysvětlit, že jejich rodiny je mají rády a neustále na ně myslí, nezapomněly na ně, ví, kde jsou a že jsou v bezpečí.

Přibývá v dalších dnech počet návštěv?

Jak jsme již vysvětlovala, díky rezervačnímu systému návštěv jsme plynule zregulovali denní počet rodinných příslušníků, kteří můžou své blízké v jeden okamžik navštívit. Je to opatření, doufám, dočasné a mající především preventivní charakter. Proto náš plánovací kalendář návštěv je plně obsazen na několik dnů dopředu. Zájem rodin o jejich blízké, umístěné v našem zařízení, vždy byl a jsem přesvědčena, že nadále bude. Jsme rádi za společná a radostná setkání. Vidíme nově v posledních letech zájem rodin napříč generacemi. Své nejbližší navštěvují děti, vnoučata, pravnoučata. Návrat k rodinným tradicím, výchově k úctě ke stáří, ale i křehkosti lidského života je pro mnohé z nás, pohybující se v této oblasti, naplňující.

Plánuje nyní domov nějaké novinky, ať už co do aktivit klientů nebo třeba stavební úpravy, dovybavení apod.?

Konečně se nám podaří v našem relaxačním parku v nejbližších dnech otevřít Zoo koutek. Klienti se moc těší a chtějí se zapojovat do péče o zvířátka zde umístěná. Znovu obnovíme spolupráci s dobrovolníky a studenty, kteří nám zajišťuji fungování různých kroužků. Připravujeme na léto pro naše klienty další hudební a kulturní vystoupení. Dovybavujeme naše zařízení různými cvičebními pomůckami a posilovacími stroji. Pokračujeme ve spolupráci se zaváděním nové mezinárodně uznávané metody a přístupu k péči Namaste. Zahájili jsme zemní práce pro vybudování hřiště pro seniory. Postupně rozšiřujeme nabídku služeb pro všechny klienty tak, aby plně aktivně využívali čas, který tráví v našem zařízení. Na podzim připravujeme akci “Miss Doubrava”, která bude určena a věnována našim elegantním dámám.

Jak se koronavirová doba projevila ve vašem osobním životě?

Již několik měsíců žádný osobní život prostě není. Nemůžete v klidu odpočívat a relaxovat, když víte, že jsou ve vašem okolí spolupracovníci unavení a vystresovaní. Všichni jsme se snažili svým přístupem a trávením volného času minimalizovat riziko nákazy a neohrozit tak nejen klienty, ale i kolegy. Neustále ve mně přetrvával pocit obav a respektu před rizikem nákazy, přebrala jsem zodpovědnost za zdraví a životy všech - klientů i našich zaměstnanců. U nás pracují především mladé mámy od rodin, strachovala jsem se o prostě o všechny. V Doubravě jsem byla každý den, protože nejen klienti, ale především i kolegové našeho týmu, potřebovali podporu a pomoc. Chtěla jsem, aby vnímali, že nejsou na tuto těžkou dobu sami. Že jim vždy pomůžeme nejen v pracovních záležitostech. Že si vždy najdu čas je vyslechnout a pomoct i s osobními problémy. Všichni v Doubravě jsou moje velká rodina a nikdy tomu nebude jinak. Ráda zde trávím svůj volný čas. Teď krásně kvete náš relaxační park, není nad to si jen tak sednout na lavičku a u kávy poslouchat zpěv ptactva. A ráda si vždy tady vzpomenu na osobu, která byla mně a celé Doubravě milá. Ale těším se i na prázdniny, kdy navštívím své oblíbené Vysoké Tatry a budu mít více času i na své děti. Úsměvy klientů, spokojené rodiny, spokojení a ochotní zaměstnanci, pevné zdraví všech… to je všechno, co si v životě přeji. V Doubravě mám skvělý tým plný empatických a pracovitých lidiček. Nemalé poděkování patří prostě všem kolegům, kteří mají Doubravu rádi. Proto jsem tam tak šťastná.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.