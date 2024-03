/FOTO, VIDEO/ Dvě největší tepny kolínského sídliště, tedy Benešovu a Masarykovu ulici, bude nově kopírovat také cyklostezka.

V Benešově ulici vznikne zcela nová cyklostezka. | Video: Petr Procházka

Cyklostezka se zde sice už částečně nachází, avšak v propojení s chodníkem často nejde o příliš komfortní situaci. To se však letos změní, prostor pro cyklisty bude oddělený. Vyhlášení výběrového řízení už schválila městská rada, podle starosty Kolína Michaela Kašpara nebyla stoprocentním rozhodovacím kritériem cena. „Částka, kterou zaplatíme, má váhu 80 procent, zbytek je délka záruční doby. To se nám v poslední době osvědčilo, protože některé firmy jsou schopné dát pět nebo i deset let záruky, což má své jisté výhody,“ vysvětluje starosta.

S financováním pomůže dotace

Radnice už má přiznanou dotaci z Evropské unie ve výši 29 milionů korun, cena z projektu činí 33 milionů bez DPH, tedy okolo 40 milionů. Přesná částka bude známá po ukončení výběrového řízení. „Součástí zakázky bude rekonstrukce chodníků pro cyklisty i pěší a veřejného osvětlení. Realizace bude poměrně dlouhá, asi 35 týdnů, tudíž chceme, aby byl chodník vždy na jedné straně průchozí, jelikož jde o frekventované ulice i z hlediska pěších,“ uvedl Michael Kašpar.

Cyklostezka povede od křižovatky u Modrého bodu Benešovou ulicí až ke kruhovému objezdu s Masarykovou ulicí, tou bude směřovat dále až k budově gymnázia. Celkově jde o téměř dvoukilometrový úsek „Cyklostezka bude z velké části mimo vozovku, pouze částečně na ní. Někde to bude od chodníku oddělené barevně, někde fyzicky. Nynější stav na Masarykově ulici, kde je cyklostezka a chodník jedno a totéž působí spíše problematické situace než užitek,“ doplnil Michael Kašpar.

Další cyklostezka má vzniknout v Třídvorské

Cílem projektu vybudování cyklostezky v ulicích Benešova a Masarykova je zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy prostřednictvím výstavby nové a rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty. Projektem dojde k zajištění kontinuálního provozu vyhrazené komunikace pro cyklisty, kteří doposud svůj prostor částečně sdílí s chodci a částečně se musí pohybovat po silnici.

V Kolíně půjde o další projekt zaměřený na jízdní kola, cyklisté už mají své pruhy či koridory například v ulicích Polepská, Pražská či Dukelských hrdinů. Další cyklostezka by pak měla vzniknout ve Třídvorské ulici, kde naváže na tu, jenž míří od Kolína na obec Tři Dvory.