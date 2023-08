Miloslav Hubený s přítelkyní Lucií v podniku Dokola zmrzlina a káva.Zdroj: Deník/Petr Procházka

První etapa nakonec skončila v Istanbulu, odkud se pan Miloslav letecky vrátil. Pokračování bylo naplánované na následující rok, v tu dobu už se začal psát i příběh jeho podniku. „Druhá etapa byla o poznání kratší, skončil jsem v tureckém Samsunu. Musel jsem se vrátit kvůli podnikání, jelikož tu s tím byly nějaké komplikace,“ prozradil. S jeho cerhenickým podnikem mu začala pomáhat i přítelkyně Lucie, se kterou se tehdy seznámil. Kromě zmrzliny a kávy, které název Dokola zmrzlina a káva zmiňuje, však nyní podnik nabízí i čepované pivo, hamburger, klobásu, utopence či domácí limonády. „Rozjeli jsme i prodej tzv. bubble tea. Nabídku bych chtěl nadále rozšiřovat. Momentálně máme šestimetrový kontejner, do budoucna bych rád pořídil dvakrát takový,“ poodhalil plány Miloslav Hubený.

Vzali jsme to z druhé strany

V minulém roce na svou cestu nenavázal v Samsunu. Jelikož se s ním vydala i přítelkyně Lucie, zvolil raději evropskou trasu. „Trasa, jenž mě letos čeká a kterou jsem měl v plánu už loni, vede přes Írán a Omán do Indie. Bude to přes hory a velkým vedrem a tím jsem Lucku nechtěl zatěžovat. A tak jsme to vzali z druhé strany a vydali jsme se společně ze španělského Santiago de Compostela,“ řekl cerhenický živnostník. Cesta jim trvala měsíc. Zatím co tréninky po Česku absolvuje Miloslav Hubený na lehkém moderním kole, cestu kolem světa podniká na těžkém bicyklu, a to hlavně z praktických důvodů. „Jednak na takové kolo jde naložit spousta nákladu, jelikož si vezu i stan a spoustu věcí nutných pro přežití. A také lze v případě poruchy snadno opravit i v méně pokročilých zemích, například rám stačí obyčejně svařit.“

Podnik Miloslava Hubeného Dokola zmrzlina a káva:

Jednou za týden si Miloslav musí alespoň na jednu noc zaplatit ubytování, aby se pořádně osprchoval a odpočinul si. Jinak se myje především v potocích a přespává ve spacáku pod stanem. S lidmi má zkušenosti dobré. „Už jsem poznal, že čím dál jsem od civilizace, tím více jsou lidé vřelí. Pomůžou, dají mi jídlo a nic za to nechtějí.“ A sám pomáhá také. Každá jeho cesta je totiž charitativní a vybírají se během ní peníze na nemocné dítě. „Vždycky si někoho zvolím a na toho celou cestu vybírám. A pak tu u nás v Cerhenicích uděláme třeba ještě benefiční koncert. Pro mě je to na cestě i motivace pokračovat, že to nedělám jen pro sebe, ale i pro někoho, kdo pomoc potřebuje,“ sdělil Miloslav Hubený.

Zdroj: se souhlasem Miloslava HubenéhoDalší cesta Miloslava Hubeného začíná ve čtvrtek 31. srpna v tureckém Samsunu. V plánu je trasa přes Írán a Omán do Indie, ale záležet bude i na rozpočtu a silách. Bicykl už je připravený. „Musíte ho rozebrat a dát do podlouhlé krabice. Pak cestuje normálně jako kufr,“ vysvětluje Hubený, jak letadlem převést jízdní kolo. V dalších letech by rád pokračoval přes Indonésii do Austrálie. Následující pokračování je zatím ve hvězdách.