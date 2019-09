Co vznikne na Vinici? Nechme se překvapit

V lokalitě někdejší, dnes už dávno rekultivované skládky Vinice chce město nechat vytvořit umělecké dílo. Jaké, to ukáže architektonicko výtvarná soutěž, která by měla být vyhlášená už co nevidět.

Na Vinici je dnes možnost posezení. | Foto: MěÚ Kolín

„Na 10. září je naplánovaná ustavující schůze poroty, během podzimu bude probíhat soutěž, koncem roku by mohl být znám výsledek,“ odhaduje sekretář soutěže Hana Morová s tím, že by se mělo jednat o dílo trvalého charakteru, nikoli obměňované, jako se plánuje například u Letního sněhuláka v ulici Politických vězňů. Na Vinici se bude soutěžit návrh o dílo, tři nejúspěšnější tvůrci dostanou cenu. Na ten, který porota vybere jako nejlepší, se pak začnou hledat finanční možnosti, jak ho zrealizovat. Dílo by podle Hany Morové mělo korespondovat s vrchem, s jeho historií. Nikdo ale netvrdí, že musí být nutně umístěné na kopci. Možná někoho napadne zajímavý nápad pod vrchem, kolem dokola apod. „Farnost v této lokalitě nezřídka pořádá křížové cesty a různé výpravy, dílo může mít i duchovní rovinu,“ poznamenala Hana Morová. Vrchol Vinice má nadmořskou výšku 248 metrů, příjemný prostor je čím dál více využívaný obyvateli lokality i celého Kolína jako vyhlídkové a odpočinkové místo, které je momentálně opatřeno turistickým ukazatelem a možností posezení. Své jméno získala Vinice podle pěstování vinné révy, které se zde udrželo až do druhé poloviny 19. století. Více než čtvrt století (v letech 1968 až 1994) byla Vinice skládkou komunálního odpadu pro celý Kolín. Opravu silnice se pokusí uspíšit Přečíst článek › Pražská bude hotová, až se dořeší spory Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková