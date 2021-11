Přijede třeba pojízdná kavárna Kofíkolka s něčím dobrým na zahřátí, Byliny Nový Svět – bylinkářství, jež mj. získalo ocenění Vysočina - regionální produkt, nebo třeba manželé Pekárkovi z Kolína, kteří se věnují ruční výrobě ze dřeva. Chybět samozřejmě nebude trdelník, dobroty české kuchyně od dalších prodejců, výběr uzenin a farmářských sýrů, ovocných šťáv a nápojů z nich, sušené ovoce a ořechy, koření.

Dorazí také pravidelní prodejci a výrobci dětského oblečení, šitých hraček nebo batikovaných výrobků, ubrusů, polštářků, mýdel, svíček. A co by to bylo za Svatomartinský trh, aby chyběly dřevěné hračky pro děti, dřevěné misky a svícny, proutěné košíky atd. Přijedou Krakonošovy dobroty, Truhlářství Razým, Včelařská farma Veletov a další.

Na trhu bude také možné podpořit dobrou věc a zakoupit výrobky od stálých účastníků trhu - centra Fokus Kolín, farní charity nebo koupit i potravinové výrobky z farmy v rámci projektu pomoci Teen Challenge.