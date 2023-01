V lokalitě, která se má změnit v odpočinkovou zónu v přírodě, by podle návrhů z online diskuze mohl být například altán s ohništěm, rozhledna, horolezecká stěna nebo hřiště pro seniory. Další z námětů prosazuje běžeckou trasu kolem celé deponie, která by v létě sloužila běžcům a v zimě lyžařům na běžkách. Zároveň by v severní čísti území mohl být prostor pro sáňkování a bobování.

Nápadů je celá řada, chovatelé by tam rádi chodili se zvířaty na procházky, další dospělí by tam chtěli posedět, třeba na kládách a špalcích, zatímco by se jejich děti bavily na herních prvcích zapadajících do prostředí lesa nebo v zákoutí připomínajícím Trnkovu zahradu. Neměly by tam scházet odpadkové koše, ale místo by si mělo zachovat trochu divoký ráz. Ale třeba i s ovocnými stromy a včelíny.

Zatím není jasné, které náměty uspějí. A naopak je jisté, že ke změnám nedojde ze dne na den. Jen projektování a zajištění financování vyžaduje více než rok. Během příprav se navíc mohou vyskytnout nečekaná zdržení, například při nezbytné sanaci deponie.

Optimistický harmonogram by tak mohl podle vedení města vypadat asi tak, že v případě schválení předběžné žádosti o dotaci letos začne projektová příprava. To znamená pořízení studie i navazující dokumentace a přípravy přesné žádosti o dotaci. V roce 2024 by pak mohlo následovat územní a stavební řízení, které umožní získat stavební povolení a zahájit výběrová řízení na dodavatele. Samotné práce na revitalizaci území lze tedy očekávat v roce 2025 nebo později.