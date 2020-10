„Členové komisí odstupují, snažíme se, aby to bylo udržitelné,“ předeslala vedoucí odboru správních činností a přestupků Městského úřadu Kolín Jana Kramářová. „Z našich komisí už odstoupilo 15 lidí,“ dodala.

Kolín má 29 volebních okrsků a aktuálně 214 členů komisí. Podle zkušeností Jany Kramářové odstupují spíše mladší lidé, starší už od začátku do komisí příliš nechtěli, zůstalo pár skalních. Doby, kdy volební komisi z velké části tvořili senioři, jsou pryč.

„Odstupují nám lidé s pozitivním testem nebo čekající na výsledky. Problém je, že jsou to zrovna členové komisí, kteří měli funkci, odstoupili tři předsedové a tři místopředsedové,“ uvedla Jana Kramářová s tím, že všechna místa se podařilo doobsadit. Nicméně v seznamu náhradníků už není ani jedno jméno. Přesto podle slov vedoucí odboru v komisích zůstává alespoň pár lidí, kteří už mají s volbami zkušenosti a zapisovatelé se na ně mohou spolehnout.

V Českém Brodě dosud z volebních komisí odstoupili dva lidé. „Tedy zatím to není tak hrozné, náhradníky máme dva,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí Klára Uldrichová. „Pokud by ještě někdo odstoupil, doplníme z řad úředníků nebo studentů,“ dodala.

V Brodě se na složitou situaci přivalili a všechny komise se snažili posílit. Takže i když by ještě odstoupilo několik lidí a došli i náhradníci, komise v osmi volebních okrscích neklesnou pod zákonem stanovený počet členů. Většina jich je sedmičlenných, jedna po šesti a jedna po pěti lidech. „Nad rámec toho, co ukládá zákon, jsem nakoupili ještě plexiskla, po volbách se využijí na úřadě,“ dodala Klára Uldrichová, která svou práci vykonává už roky, ale volby v situaci, jaká nyní nastala kvůli covidu, podle svých slov ještě nezažila.

„Snad to nezakřiknu, ale zatím jsme kompletní, odstoupil nám jeden člen komise, za kterého už jsme dodelegovali,“ popsala vedoucí ekonomicko – správního odboru Městského úřadu Pečky Marcela Bahníková. V Pečkách mají šest komisí po šesti členech. Do přilehlých Velkých Chvalovic, kde je menší volební místnost a mohl by vzniknout problém s rozestupy, se na volby zapůjčí plexiskla z úřadu.

Jeden člen volební komise odstoupil také v Zásmukách. „Doufám, že je to poslední,“ řekla Petra Ouředníková z matriky s tím, že město má pět volebních okrsků, dohromady 24 členů komisí a náhradníci chybí. „Lidé se bojí, počítám, že ani voličů nebude mnoho,“ dodala.

Také v Týnci nad Labem podle slov Petry Markové z odboru vnitřních věcí zatím bylo třeba nahradit jednoho člena komise, nebylo to ale kvůli covidu. „Jinak musím zaťukat, zatím všichni drží, máme i náhradníky, studenti byli ochotní,“ dodala.

Týnec má čtyři okrsky a 20 členů volebních komisí. Volit se bude ve škole ve třídách, takže prostoru k rozestupům bude dost, i ve Lžovicích je poměrně prostorná klubovna. Snad jedině v knihovně by mohl vzniknout problém, nicméně standardně tam nechodí mnoho voličů a případně bude komise rozestupy řídit.

„V Kouřimi jsou všichni zcela zdrávi a připraveni vykonávat své role,“ uvedla starostka Zuzana Chmelová s tím, že Kouřim má dva okrsky a celkem 12 členů komisí.