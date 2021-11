Čistírna odpadních vod v Liblicích bude lépe odstraňovat dusík a fosfor

/FOTOGALERIE/ Více než dvacet let stará a před deseti lety poprvé modernizovaná městská čistírna odpadních vod v Českém Brodě v současné době prochází intenzifikací, tedy navýšením kapacity. A to značným. Z 9 600 ekvivalentních obyvatel by měla po skončení prací pokrýt odpadní vody od 13 300 obyvatel.

Čistírna odpadních vod v Liblicích. | Foto: město Český Brod

Proces čištění probíhá tak, že voda z kanalizace se nejprve předčistí mechanicky a poté natéká do biologické linky, kde dochází k provzdušňování a odstranění dusíku. Kal je odvodněn, vysušen a ekologicky zlikvidován. Vyčištěná voda putuje do říčky Šembery. FOTO: Skatepark v Českém Brodě by mohl být už příští rok. Řeší se i bezpečnost Přečíst článek › Při současné intenzifikaci se zlepší především dodávání vzduchu do nádrží, biologické odstraňování dusíku a chemické odstraňování fosforu. Předpokládané náklady jsou 22,3 milionu bez daně. Po dokončení, které je plánováno na září 2022, bude následovat roční zkušební provoz.