Cirkus Jo-Joo zve na představení

Kolín - Je mu 19 let a už má za sebou několik cenných vítězství a umístění. Dvakrát se stal vítězem Českého poháru v běhu do vrchu mezi juniory. V té samé disciplíně skončil na mistrovství světa na 9. a 16. místě. Dalším hostem on-line rozhovoru Kolínského deníku je Jiří Křeček z Kolína. Ten na vaše dotazy bude odpovídat ve čtvrtek od 16 do 17 hodin.