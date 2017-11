koCirkus Jo-Joo zve diváky již ve středu

Střední Čechy – Sedmi miliony korun by Středočeský kraj měl v příštím roce podpořit výchovu k ochraně životního prostředí. Konstatovali to krajští radní, když kývli na pravidla Programu pro poskytování dotací na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) pro rok 2018. S tím, že doporučují členům krajského zastupitelstva vyhlášení tohoto programu schválit. Ekovýchovné aktivity by měl kraj podporovat ve čtyřech různých oblastech – přičemž zdaleka nejde jen o vlastní výukové programy. Nechybí třeba ani podpora žádoucích proměn prostředí, ve kterém se děti pohybují.