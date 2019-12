Samotné čipování je podle zvěrolékařů otázka chvíle, nejedná se o nijak složitý úkon; dá se srovnat s injekční aplikací. Problémem zůstává „dojít“ k veterináři.

„Konkrétně u nás se dá říct, že nám přibyla minimálně o deset procent denní návštěvnost,“ řekl Jiří Veselý, který je veterinářem ve Veterinární klinice U Kašpara v Kolíně. „Naši zákazníci, kteří chodí se psem běžně, přicházejí na čipování. Nedá se říct, že by ale nárůst byl dramatický, třeba o padesát procent, to ne,“ uvedl.

Že ale část pejskařů povinnost psa nechat očipovat ignorovala, nebo nechala na poslední chvíli, dokládá jiná zkušenost, a sice veterináře Pavla Zahajského ze Sendražic. „Někteří lidé to rozhodně na poslední chvíli nechávají a v této době se to snaží dohnat, určitě jich je teď víc o padesát procent,“ podělil se o svoji zkušenost.

Potom tu ale je druhá skupina pejskařů. „Co se o tom začalo mluvit v médiích, tak je o to daleko větší zájem. Neřekl bych ale, že to nechávají na poslední chvíli, od začátku jich se psem na čipování chodí zhruba stejně,“ řekl Miroslav Kužel, který působí ve Veterinární nemocnici Český Brod.

Co se týká čipování psů, Kolín chce schválit vyhlášku, která by umožňovala požádat majitele psů o evidenční číslo čipu psa. Pokud by se ztratil, město by tak mělo vlastní registr a umožnilo by to snadněji najít městské policii majitele.