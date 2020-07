Na 12. místě kandidátky ODS voliči naleznou například Jakuba Rejzka z Vrátkova u Českého Brodu, který téměř celou svou pracovní kariéru plánuje a staví telekomunikační sítě. Věnuje se konzultacím s orgány státní a veřejné správy, včetně Středočeského kraje, je činný při ministerstvu průmyslu a obchodu a při hospodářské komoře. Ještě za minulé koalice se podílel na tvorbě Středočeské inovační strategie. Tu ale podle jeho slov současná koalice dlouhodobě nenaplňuje, anebo jsou to pokusy zoufale neodborné a neřízené.

„Moje role v kraji je právě v rozvoji infrastruktury, podpoře výstavby odstraněním již dávno zmapovaných bariér. Vidím svoji roli ve všeobecné digitalizaci kraje a při plánování oprav a výstavby všeobecně sítí pozemních komunikací i dalších inženýrských sítí,“ říká Jakub Rejzek. V čem je podle jeho názoru největší problém? „Hodně zjednodušeně Středočeský kraj je kraj venkovský s rekordním počtem malých obcí celkem daleko od sebe. Pro každý síťařský obor je to nejhorší možný scénář, zejména z pohledu návratu investic a délky stavebního řízení,“ předesílá. Je tedy podle jeho názoru třeba koordinovat všechny významné stavby a rekonstrukce už ve fázi projektu. „Pro všechny investory je to výhodné a nedochází ke zbytečnému obtěžování obyvatel. Chtěl bych, aby kraj ukládal chráničky pro vysokorychlostní internet také sám, pokud neprojeví soukromý sektor zájem. Zejména pro odlehlé oblasti kraje má být takový scénář běžný,“ popsal Jakub Rejzek.

Obhájit volební výsledek, kterého dosáhlo před čtyřmi lety, pomoci v tvorbě koalice a pokračovat v tom, co začalo, chce podle slov kandidáta na osmé pozici Martina Hermana z Kolína hnutí ANO. „Jsem radní pro oblast investic a veřejných zakázek. Tomu se chci dál věnovat,“ předesílá Martin Herman. „Jedině to, že nepolevíme v investicích, nás dostane z problémů, které nás nyní v souvislosti s ekonomickými následky pandemie koronaviru čekají,“ říká Martin Herman s tím, že pokud se bude smysluplně investovat, podaří se udržet a vytvořit pracovní příležitosti, a lidé se tak nedostanou do existenčních problémů.

Rakušan: Kraj potřebuje změnu

Za STAN, KDU-ČSL a SNK ED kandiduje předseda hnutí STAN, poslanec parlamentu a bývalý kolínský starosta Vít Rakušan. Jeho mottem je udělat zásadní kroky ke zlepšení komunikace a k otevřenosti kraje občanům. „Předem říkám, že do krajských voleb nejdu s žádnou ambicí na placenou funkci, nejsem skrytým kandidátem na hejtmana,“ říká Vít Rakušan. „Ale jsem Středočech od narození a kraj jednoznačně potřebuje změnu. Pokud tomu mohu svou aktivitou pomoci, budu jedině rád,“ dodal Vít Rakušan. Prosadit chce bezpečný, vzdělaný a transparentní kraj či také moderní infrastrukturu v kraji.

Za stejnou koalici se o křeslo v zastupitelstvu kraje bude u voličů ucházet také současný starosta Kolína, místopředseda středočeské organizace hnutí STAN Michael Kašpar. Stejně jako kolega Vít Rakušan hovoří o potřebě změny na kraji.

„Nelíbí se nám mnoho věcí, například hospodaření kraje, kauz je opravdu hodně. Chceme otevřený kraj a myslím, že jsme schopní tuto změnu nabídnout,“ uvedl Michael Kašpar. K jeho cílům patří například založení Komise pro chytrý kraj, kontrola nakládání s finančními prostředky především co se týká Krajské správy a údržby silnic, koncepce a implementace smart služeb pro občany kraje, podpora dotačních titulů pro obce podle reálných potřeb, větší spolupráce kraje s obcemi či zmíněná maximální otevřenost úřadu lidem a maximální transparentnost.