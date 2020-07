„Jedná se hlavně o křižovatky v lokalitě ulice Rimavské Soboty, během podzimu tam plánujeme omezení parkování dodávek,“ předeslal místostarosta Michal Najbrt. „Na příští rok připravujeme projekt rezidentního parkování, který chceme právě v této lokalitě vyzkoušet,“ prozradil.

Že problémem je hlavně sídliště, potvrzuje také ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Kolín Dalibor Zeman. „Stává se to často. Průjezd máme opravdu nejtěžší na sídlišti kvůli špatně zaparkovaným autům. Hodně nám to ztěžuje přístup k panelovým domům i usazení techniky pro efektivní zásah,“ řekl šéf kolínských profesionálních hasičů.

Problémy jsou ale i v jiných částech města, například v okolí chrámu sv. Bartoloměje. Někdy stačí posunout značku nebo patník, aby se hasičské vozidlo vytočilo, to ale není zrovna případ tohoto místa. „Museli bychom polovinu aut odtáhnout. Není to o dopravních značkách, ale o nekázni řidičů,“ dodává místostarosta Najbrt s tím, že nelze celé město osázet zákazovými značkami, tedy dát je i tam, kde je stání zakázané ze zákona, tudíž to nemusí značka dublovat. „Někde to řešíme vodorovným dopravním značením, někde svislým, obecně pak samozřejmě dohledem městské policie,“ shrnul místostarosta.

Že nutnost zajistit průjezd pro hasičská auta není jen teoretizování, dokládá nedávná událost z další části města. Tentokrát se jednalo o požár v ulici Na Haldě nedaleko Husova náměstí. Přesnější výraz by byl v uličce Na Haldě. Ulice je sama o sobě úzká a pokud ji ještě z poloviny obsadí zaparkovaná auta, je problém na světě. Profesionální jednotka hasičů vyjela s CAS 20 Scania a pokoušela se doslova protáhnout. Hasiči museli jet po chodníku, sklopili zrcátka, ale stejně zachytili o přístřešek rodinného domu. Je samozřejmě jasné, že takto zbytečně ztráceli čas, zatímco o kousek dál hořel gril na propan butan, z láhve stále unikal plyn, požár už by v plném rozsahu a hrozilo, že se rozšíří na dům. Hasiči nasadili vysokotlak, provedli měření termokamerou, nebezpečí se povedlo zažehnat. Tentokrát došlo jen ke škodě na majetku. Ale jak hasiči dodávají, když jde o život, přeparkovat nestihnete.