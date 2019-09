Chystá se úprava Jiráskova náměstí

/FOTOGALERIE/ Jiráskovo náměstí na Zálabí v Kolíně čeká na počátku příštího roku několik úprav. V rámci toho město vyhlásilo architektonickou soutěž, kterou mohou ovlivnit samotní občané. Lidé se sešli v pondělí 16. září přímo na Jiráskově náměstí, kde zástupci města diskutovali s občany o tom, co je nejvíce v těchto místech tíží, co je potřeba změnit, zlepšit a jak by si náměstí představovali do budoucna.

Ze setkání s občany Zálabí ohledně architektonické soutěže na úpravu Jiráskova náměstí v Kolíně. | Foto: archiv města

Autor: Žaneta Dvořáková